Гараж с машиной внутри полыхал в Предпортовом проезде

Гараж с машиной внутри полыхал в Предпортовом проезде
Пожар случился по адресу: 4-й Предпортовый проезд, дом 1. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Московском районе Петербурга загорелся гараж с машиной внутри.

Возгорание случилось в пятницу, 12 ноября, по адресу: 4-й Предпортовый проезд, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:17. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в гараже площадью 30 квадратных метров выгорела обстановка на площади трех «квадратов», в находящемся внутри легковом автомобиле обгорели моторный отсек и салон.

Пожар ликвидирован до прибытия МЧС. Информация о возможных пострадавших и причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в здании на Магнитогорской улице тушили 11 сотрудников пожарно-спасательной части, было задействовано две единицы спецтехники. На первом этаже происходило горение досок на площади 10 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Гараж с машиной внутри полыхал в Предпортовом проезде
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