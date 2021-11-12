Гараж с машиной внутри полыхал в Предпортовом проезде

В Московском районе Петербурга загорелся гараж с машиной внутри.

Возгорание случилось в пятницу, 12 ноября, по адресу: 4-й Предпортовый проезд, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:17. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в гараже площадью 30 квадратных метров выгорела обстановка на площади трех «квадратов», в находящемся внутри легковом автомобиле обгорели моторный отсек и салон.

Пожар ликвидирован до прибытия МЧС. Информация о возможных пострадавших и причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в здании на Магнитогорской улице тушили 11 сотрудников пожарно-спасательной части, было задействовано две единицы спецтехники. На первом этаже происходило горение досок на площади 10 квадратных метров.