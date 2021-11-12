Петербург выкупит у ВТБ индустриальный парк «Марьино» за 2,6 млрд рублей

Петербург выкупит у ВТБ индустриальный парк &#171;Марьино&#187; за 2,6 млрд рублей
Петербург выкупит у ВТБ индустриальный парк "Марьино" за 2,6 млрд рублей. Фото: пресс-служба Индустриального парка "Марьино"

ВТБ продаст индустриальный парк «Марьино» Санкт-Петербургу за 2,6 млрд рублей.

Петербургские власти намерены выкупить у ВТБ индустриальный парк «Марьино» в Петродворцовом районе. Есть предположения, что управление парком перейдет к АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на на компанию и вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

«Мы активно наращиваем темп привлечения инвесторов в связи с предстоящей большой работой по заполнению присоединяемой площадки «Марьино», где для резидентов будет доступно 44 Га», — отмечает генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалевая.

На настоящий момент особая экономическая зона расположена на площадках в Приморском районе («Новоорловская») и в Стрельне («Нойдорф»). В качестве резидентов там зарегистрирована 61 компания. Объем заявленных инвестиций в проекты составляет более 92 млн рублей. Режим ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» будет действителен до 2054 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство Санкт-Петербурга намеревается стать главным акционером «Теплосети».

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