Представитель Кремля Дмитрий Песков привился «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил сделать прививику «Спутник Лайт» несмотря на большое количеств антител.

Представитель Кремля вакцинировался «Спутником Лайт» несмотря на достаточное количество антител. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», — заявил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у него держалась температура, но только один день. В октябре на вопрос о личной вакцинации он отвечал, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, почему президент России не ревакцинируется после полугода с последней прививки. У президента до сих пор сохраняются высокие титры антител.