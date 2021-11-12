Песков рассказал, почему Путин не ревакцинировался

У президента до сих пор сохраняются высокие титры антител, хотя прививку от сделал более полугода назад.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, собирается ли Владимир Путин ревакцинироваться и когда. Об этом сегодня, 12 ноября, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что до сих пор у политика сохраняются высокие титры антител. По этой причине врачи пока не рекомендовали Путину делать повторную прививку. Таким образом, все зависит от мнения специалистов.

«Конечно же, безопасность президента и его здоровье — это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает»,

— сказал Песков.

О том, что Путин вакцинировался, стало известно в конце марта. Позже он признался, что выбрал препарат «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы.