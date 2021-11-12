В результате десантирования в Белоруссии погибли двое российских военных

В результате десантирования во время проверки боевой готовности в Белоруссии погибли двое российских военных.

Вчера, 12 ноября, в результате сильного порыва ветра погибли двое российских военных при десантировании во время проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате сильного порыва ветра у земли случилось схождение парашютов двух военных, которые служили по контракту. По итогу погасли купола, и несмотря на то, что один из военнослужащих попытался остановить неконтролируемое падение с помощью запасного парашюта, спастись погибшим не удалось.

Из-за небольшой высоты запасная парашютная система не успела сработать, в результате чего произошло жесткое приземление. Военнослужащие были доставлены в местное медицинское учреждение, но спасти их не удалось. Военные скончались от полученных травм.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что польские военные будут сотрудничать с британскими военными инженерными войсками при укреплении границы с Белоруссией, этот факт подтвердило Минобороны Великобритании.