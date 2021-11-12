Великобритания отправила своих солдат на границу с Белоруссией

Беженцы сломали забор на границе с Польшей. Фото: Минобороны Польши

Беженцы сломали забор на границе с Польшей. Фото: Минобороны Польши

Польские военные будут сотрудничать с британскими военными инженерными войсками при укреплении границы с Белоруссией.

Об этом министерство обороны Польши сообщило в Twitter. Отправку британских солдат на польско-белорусскую границу подтвердило Минобороны Великобритании.

Лондон в рамках сотрудничества с Польшей отправил небольшую группу солдат для помощи в укреплении заграждений на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского ведомства.

Перед оказанием поддержки британскими военными на границе проведут разведку. Оборонное ведомство Польши заявило, что подробности будут раскрыты по завершении разведывательных мероприятий.

Польские власти намерены построить на границе новый пятиметровый забор, который заменит ограждение из колючей проволоки, поврежденное беженцами. Заграждение обойдется стране в 1,615 млрд злотых (около $414 млн)

Строительство планируют начать к началу декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КПП «Брузги» мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии.