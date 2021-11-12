На КПП «Брузги» мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии

Группа людей смогли попасть в другую страну, повредив ограждение из колючей проволоки.

Сегодня, 12 ноября, стало известно об удачной попытке побега группы мигрантов из Белоруссии в Польшу. Все случилось на КПП «Брузи» — предприимчивые беженцы повредили ограждение из колючей проволоки и покинули страну. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Известно также, что мигранты сейчас передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения. По предварительным подсчетам, сбежать удалось нескольким десяткам людей.

Напоминаем, что массовые попытки прорваться в Западную Европу предпринимаются с лета 2021 года. Польские силовики пресекают некоторые из них, но не всегда удается действовать оперативно.

Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Белоруссии убеждены, что вины властей нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию.