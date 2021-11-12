Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России

Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России. Фото: сайт Президента России

Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в пяти регионах России осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекцией.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирсной инфекции осложнилась в пяти регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — отметила Голикова.

Улучшение ситуации с COVID-19 зафиксировано Республике Калмыкия и в Республике Тыва. В этих регионах цвет на тепловой карте поменялся с красного на оранжевый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 1 февраля в России устанавливается переходный период для вакцинации от COVID-19. До этого времени россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.