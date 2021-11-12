Голикова раскрыла сроки переходного периода до введения QR-кодов

В России устанавливается переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По ее словам, в это время россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.
Как сообщили «РИА Новости», после указанной даты такая возможность сохранится только для россиян, имеющих медотвод.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что непривитых сотрудников начнут отстранять от работы с 15 ноября. Кроме того, работодатель также имеет право отстранить от работы не вакцинированного сотрудника старше 60-лет до окончания эпидемии коронавируса без сохранения зарплаты.
Напомним, что управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать первым компонентом прививки всех работников Санкт-Петербурга до 15 декабря, а вторым — до 15 января 2022 года.