Голикова раскрыла сроки переходного периода до введения QR-кодов

Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля россияне смогут при необходимости предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Фото: kremlin.ru

Татьяна Голикова сообщила, что до 1 февраля россияне смогут при необходимости предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Фото: kremlin.ru

В России устанавливается переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в это время россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.

Как сообщили «РИА Новости», после указанной даты такая возможность сохранится только для россиян, имеющих медотвод.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что непривитых сотрудников начнут отстранять от работы с 15 ноября. Кроме того, работодатель также имеет право отстранить от работы не вакцинированного сотрудника старше 60-лет до окончания эпидемии коронавируса без сохранения зарплаты.

Напомним, что управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать первым компонентом прививки всех работников Санкт-Петербурга до 15 декабря, а вторым — до 15 января 2022 года.