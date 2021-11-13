Роспотребнадзор: для профилактики внебольничной пневмонии нужно заниматься спортом

Роспотребнадзор: для профилактики внебольничной пневмонии нужно заниматься спортом
Для профилактики внебольничной пневмонии нужно заниматься спортом. Фото: pixabay.com

По мнению специалистов Роспотребнадзора, для профилактики внебольничной пневмонии нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Для профилактики внебольничной пневмонии рекомендуется вести здоровый образ жизни и соблюдать ряд правил. Об этом специалисты Роспотребнадзора рассказали на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что нужно заниматься спортом, употреблять пищу с достаточным содержанием белков и в осенний период сделать прививку против гриппа.

Также можно защититься от внебольничной пневмонии можно отказавшись от курения в помещениях, где находятся люди. Пассивное курение влияет на функции бронхов и иммунитета.

Особое внимание, по мнению специалистов, нужно обратить на одежду. Летом нужно избегать сквозняков, а зимой — переохлаждения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 5 ноября в Петербурге развернули уже 9 488 коек для больных коронавирусом и пневмонией.

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