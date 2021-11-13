На Октябрьской набережной не смогли разъехаться две легковушки

Инцидент случился недалеко от Володарского моста. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент случился недалеко от Володарского моста. Фото: vk.com/spb_today

На Октябрьской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился недалеко от Володарского моста вечером 12 ноября. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки. В Сети появилось фото с места происшествия.

«ДТП на Октябрьской набережной 70, у Володарского моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Сложный Т образный перекресток. Не каждому под силу его проехать», — комментируют пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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