На Октябрьской набережной не смогли разъехаться две легковушки

На Октябрьской набережной не смогли разъехаться две легковушки
Инцидент случился недалеко от Володарского моста. Фото: vk.com/spb_today

На Октябрьской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился недалеко от Володарского моста вечером 12 ноября. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки. В Сети появилось фото с места происшествия.

«ДТП на Октябрьской набережной 70, у Володарского моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Сложный Т образный перекресток. Не каждому под силу его проехать», — комментируют пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.

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