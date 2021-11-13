Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID в пяти регионах России

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID в пяти регионах России
Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в России. Фото: kremlin.ru

В пяти регионах России осложнилась ситуация в распространением коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Об этом стало известно в субботу, 13 ноября. По ее словам, ситуация осложнилась в Иркутской, Амурской, Рязанской, Томской и Новосибирской областях. Эти регионы перешли из оранжевой в красную зону.

Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что улучшение положения с заболеваемостью COVID-19 отмечается в Калмыкии и Туве.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 80% непривитых россиян терпимо относятся к привитым гражданам. При этом есть и 8% людей, которых раздражают вакцинированные.

коронавирусная пандемия татьяна голикова


 

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