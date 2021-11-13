В России за сутки коронавирус подхватили 39 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 256 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 031 851 случай коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 241 случае, за все время пандемии скончались 254 167 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пяти регионах России осложнилась ситуация в распространением коронавируса.