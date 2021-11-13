Диетолог назвал способствующий похудению продукт

Диетолог назвал способствующий похудению продукт
По словам медика, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварение, а также помогают вывести шлаки и токсины из организма. Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков рассказал, что при похудении можно включить в рацион достаточное количество клетчатки.

Он отметил, что для этого подходят отруби, которые помогают снизить вес.

«Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес», — рассказал специалист на YouTube-канале своей клиники.

По словам медика, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварение, а также помогают вывести шлаки и токсины из организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преждевременное старение организма, как пишет Eat This, Not That, способны вызвать газировки. Эксперты наблюдали за состоянием здоровья более 5 тысяч американцев в возрасте от 20 до 65 лет. Все они не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

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Диетолог назвал способствующий похудению продукт
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