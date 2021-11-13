В Сланцах отец мог домогаться малолетних дочерей

В Сланцах отец мог домогаться малолетних дочерей
Мужчина домогался двух дочерей. Фото: Pixabay

Мужчина ушел из семьи, после чего его супруга обратилась в полицию.

В Ленинградской области задержали мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних дочерей. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сланцах. В полицию обратилась женщина, которая полагает, что ее супруг в период до октября 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении двух маленьких дочерей. Известно, что до задержания мужчина уже не жил вместе с семьей.

Про семью известно, что она считалась благополучной и никогда не попадала в поле зрения полиции. Подозреваемого задержали. Обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал.

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