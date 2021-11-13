В Калининграде женщина родила прямо в подъезде

В Калининграде женщина родила прямо в подъезде
Женщина родила в подъезде. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На данный момент новоиспеченная мать и ее малыш госпитализированы.

В Калининграде проводится проверка после рождения ребенка на лестничной площадке жилого дома. Инцидентом заинтересовались в СК РФ, о чем говорится на сайте ведомства.

Известно, что женщина родила малыша 12 ноября в подъезде дома на Киевской улице. После того, как роды закончились, новоиспеченная мать положила малыша в полиэтиленовый пакет и вышла с ним на улицу. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

Уточняется, что женщина во время родов находилась в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родились малыши-детеныши патагонских мар.

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