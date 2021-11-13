В московском метро погиб мужчина, пытаясь спасти другого пассажира

В обстоятельствах инцидента будут разбираться правоохранительные органы.

В московском метро сегодня, 13 ноября, погиб мужчина, который пытался спасти жизнь другого пассажира. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Жуткий инцидент произошёл на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии. По непонятной причине один из пассажиров оказался на путях – в этот момент как раз подъезжал поиск. Ему на выручку пришел мужчина. Первый человек в итоге спасся, а вот второй выбраться не успел.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму»,

— отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что выживший скрылся с места инцидента, сейчас его разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский метрополитен изучает новый московский сервис «face pay».