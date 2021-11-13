Друг Пугачевой рассказал о болезни Галкина

Друг Пугачевой рассказал о болезни Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: maxgalkinru/ instagram

Чем конкретно болен артист – не уточняется.

Музыкант Стас Намин рассказал о болезни юмориста Максима Галкина. Шокирующее заявление артист сделал в эфире телеканала НТВ.

Друг Аллы Пугачевой отметил, что Галкин «немножко заболел». Из-за в опасности находится его возрастная и талантливая супруга. Намин отказался называть диагноз и раскрывать прочие подробности.

К слову, недавно Галкин и Пугачева сделали прививки от коронавируса. За их состояние, как уже сообщалось, наблюдают врачи. Пугачева старается тщательно следить за своим здоровьем и соблюдает все меры осторожности и требует того же от своего окружения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова высмеяла внесение Максима Галкина в черный список Украины. Россиянин оказался в черном списке по представлению СБУ. Всего в украинском стоп-листе находятся 259 человек. Помимо Галкина, в нем присутствуют Олег Газманов, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.

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