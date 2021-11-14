В Петербурге за сутки выявили 3 144 случая заражения COVID

В Петербурге за сутки выявили 3 144 случая заражения COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 144 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 14 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 734 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 955 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 403 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, по какой причине некоторые врачи являются антипрививочниками.

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