В России за сутки коронавирус подхватили почти 39 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 38 823 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новые случаи заражения выявили в 85 регионах страны. С начала пандемии в России зафиксировали 9 070 674 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 219 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 29 821 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему вакцинированные россияне могут умирать после заражения коронавирусом.