В России за сутки коронавирус подхватили почти 39 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили почти 39 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 38 823 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новые случаи заражения выявили в 85 регионах страны. С начала пандемии в России зафиксировали 9 070 674 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 219 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 29 821 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему вакцинированные россияне могут умирать после заражения коронавирусом.

зараженные в России коронавирусная пандемия оперштаб


 

Новости партнеров
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург безуспешно пытались провезти 40 тонн чилийского лосося
Петербуржец обвиняется в хищении более 1 млн у «Ростелекома»
В России за сутки зафиксирован минимум случаев заражения COVID с октября
Попросила позвонить: в Мурино изнасиловали девушку
Названы самые грязные и чистые города России
Страдания петербурженки после наезда велосипедиста оценили в 70 тыс. рублей
В Петербурге казанского стрелка признали вменяемым
Доктор назвал приправу, снижающую уровень «вредного» холестерина