В Ленобласти пойдет снег и похолодает до -7 градусов предстоящей ночью

В первый день рабочей недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Пойдет снег.

В понедельник, 15 ноября, ночью температура воздуха составит -2…-7 градусов, днем столбики термометров покажут +2…-3.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами пойдет небольшой снег. Днем обойдется без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный, днем западный, юго-западный слабый, вечером умеренный. На дорогах местами гололедица.

Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше. Точно сказать, сколько снега выпадет этой зимой, пока нельзя, поскольку делать прогноз на столь долгий промежуток времени невозможно.