В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 80 человек

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 80 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», побороть болезнь за последние 24 часа смогли 1 575 горожан. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 032 человека.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 144 инфицированных. Лидером оказалась Москва, где болезнь подхватили еще 3 734 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на складе Петербурга закончилась вакцина «КовиВак», поставок которой в ближайшее время не ожидается. Сложность с наличием препарата прежде всего связана со сложным производством этой вакцины. На сегодняшний день в России этот препарат выпускает только одна площадка.

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