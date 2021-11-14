В Ленобласти из больницы сбежал заключенный

В Ленобласти из больницы сбежал заключенный
Из колонии в Ленобласти сбежал заключенный. Фото: pexels.com

Незадолго до отбоя не досчитались одного из заключенных.

О том, что из больницы сбежал узник колонии-поселения, сообщила пресс-служба УФСИН России по Петербургу и области.

36-летний мужчина скрылся из волосовской межрайонной больницы в Ленинградской области. Сбежавший гражданин пребывал в медицинском учреждении на стационарном лечении.

Вечером, 14 ноября, сотрудники учреждения поняли, что осужденный пропал. Его поиски у колонии оказались тщетными. В настоящий момент он находится в розыске.

Отметим, осужденный находился на территории больницы. Больница находится в области на значительном расстоянии от КП-1, т.е. больница к ФСИН России не имеет никакого отношения. Это гражданское медучреждение.

Осужденный там лечился. Периодически сотрудники КП-1 отмечали наличие данного мужчины в больнице.

Ст. 129 УИК РФ приводится в пример, чтобы пояснить статус осужденных к колонии-поселения. Т.е. пояснить что на территории больницы осужденного не охраняют по закону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Урале подросток сбежала из приемной семьи и попросилась в детский дом. Девочка уверяет, что новые родители относились к ней жестоко.

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