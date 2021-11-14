17 спасателей тушили квартирный пожар на бульваре Трудящихся

В Колпино ликвидацией пожара занимались 17 спасателей.

Ранее стало известно, что огонь охватил одну из квартир в Колпинском районе Петербурга. В экстренные службы в воскресенье, в 15:22, поступило сообщение о пожаре по бульвару Трудящихся, дома №35, корпуса 2.

Как выяснилось, пожар случился в двухкомнатной квартире. В отдельной квартире выгорела вся комната площадью 16 «квадратов». Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

С огнем в течение получаса боролись от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава. В результате, к 15:54, пожар удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что на Большом Сампсониевском проспекте в холле жилого дома случился пожар.