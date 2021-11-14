17 спасателей тушили квартирный пожар на бульваре Трудящихся

17 спасателей тушили квартирный пожар на бульваре Трудящихся
В Колпино ликвидоравили пожар. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Колпино ликвидацией пожара занимались 17 спасателей.

Ранее стало известно, что огонь охватил одну из квартир в Колпинском районе Петербурга. В экстренные службы в воскресенье, в 15:22, поступило сообщение о пожаре по бульвару Трудящихся, дома №35, корпуса 2.

Как выяснилось, пожар случился в двухкомнатной квартире. В отдельной квартире выгорела вся комната площадью 16 «квадратов». Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

С огнем в течение получаса боролись от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава. В результате, к 15:54, пожар удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что на Большом Сампсониевском проспекте в холле жилого дома случился пожар.

Колпинский район новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...