В поселке Новосёлки 10 спасателей тушили маленькую бытовку

В Пушкинском районе Петербурга 14 ноября в целиком выгорела дощатая бытовка.

В экстренные службы в воскресенье, в 15:29, поступило сообщение о пожаре в поселке Новосёлки по улице Ломоносова, дом №3. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в дощатой бытовке размером 2х5 метров. Маленькое помещение полностью сгорело.

Оказалось, что площадь распространения огня составила всего один квадратный метр.

С огнем недолго, около 10 минут. От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 15:43 пожар удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после гибели рабочего при пожаре на Ижорском заводе.