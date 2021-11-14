СК начал проверку после гибели рабочего после пожара на Ижорском заводе

СК начал проверку после гибели рабочего после пожара на Ижорском заводе
Проводится доследственная проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге началась доследственная проверка по факту гибели рабочего в результате пожара в Колпинском районе.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

14 ноября, утром, на территории Ижорского завода произошел сильный пожар. В результате ЧП пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Однако травмы оказались не совместимы с жизнью. Спустя некоторое время потерпевший скончался.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, в результате которой примут процессуальное решение.

В данный момент место случившегося осматривают, а также выполняются необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после гибели рабочего при пожаре на Ижорском заводе.

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