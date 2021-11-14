В доме на Софийской загорелся мусор в лифтовой шахте

В доме на Софийской загорелся мусор в лифтовой шахте
В лифтовой шахте на Софийской потушили мусор. Фото: google.maps

Вечером в воскресенье в жилом доме во Фрунзенском районе спасатели тушили пожар, случившийся в лифтовой шахте.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Оперативные службы получили информацию о пожаре в 22:31. Все произошло в доме 29/2 по Софийской улице.

Возгорание началось на первом этаже. Загорелся мусор, попавший в лифтовую шахту. Огонь распространился по площади в один квадратный метр.

Потушить пожар удалось за 15 минут, он был ликвидирован к 22:45. В результате ЧП никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

На месте происшествия работали 10 спасателей с привлечением двух пожарных машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка.

новости СПб пожар софийская улица


 

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