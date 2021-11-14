При землетрясении в Иране пострадали порядка 70 человек

В результате землетрясения в иранской провинции Хормозган травмы получили по меньшей мере 70 человек.

Об этом сообщил глава иранской Организации по чрезвычайным происшествиям Джафар Миадфар. Его слова приводит агентство Jamaran. Число пострадавших на данный момент составляет 70 человек. Еще один человек найден погибшим. В больницах, по словам Миадфара, находятся 22 человека.

О землетрясении сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Сейсмическую активность зафиксировали на юге Ирана. Магнитуда первого землетрясения составила 6,0. За ним последовало второе — 6,3.

Эпицентры землетрясений находились в 60 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас, население которого превышает 350 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва на заводе НЛМК в Липецке.