Иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID до февраля

Иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID до февраля
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией прекратит рост в феврале следующего года.

По словам специалиста, этот прогноз будет верным, если поведение дельта-штамма не будет отличаться от уханьского. Болибок пришел к такому выводу на основе статистики предыдущих волн ковида, пишет Ura.ru.

Прошлой зимой пик заболеваемости пришелся на декабрь 2020 года, а окончательно она снизилась в марте, то есть спустя три месяца. Однако, как полагает иммунолог, в дальнейшем развитие событий будет зависеть от устойчивости иммунитета к индийскому штамму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британские эксперты заявили, что коронавирус останется в мире на долгие годы.

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