Миллионы корпоративных сим-карт могут выключить 1 декабря

Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА". Фото:pixabay.com

Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА". Фото:pixabay.com

Это может случиться в связи с законом о серых сим-картах.

О том, что свыше 50% корпоративных номеров могут перестать работать в Российской Федерации уже 1 декабря сообщает «Коммерсантъ» 15 ноября.

Однако в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявляют, что сим-карты регистрируются строго по графику. Операторы отправили по всем корпоративным номерам напоминания в виде смс.

По данным аналитиков, в общей сложности в стране действует порядка 32 млн таких номеров.

Компании должны до 30 ноября внести информацию о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. По мнению специалистов, более всего от вступления в силу такого закона пострадает малый и средний бизнес, потому как он пока не осознает риски отключения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что служба информбезопасности «Госуслуг» работала в усиленном режиме.