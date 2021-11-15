Миллионы корпоративных сим-карт могут выключить 1 декабря

Это может случиться в связи с законом о серых сим-картах.
О том, что свыше 50% корпоративных номеров могут перестать работать в Российской Федерации уже 1 декабря сообщает «Коммерсантъ» 15 ноября.
Однако в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявляют, что сим-карты регистрируются строго по графику. Операторы отправили по всем корпоративным номерам напоминания в виде смс.
По данным аналитиков, в общей сложности в стране действует порядка 32 млн таких номеров.
Компании должны до 30 ноября внести информацию о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. По мнению специалистов, более всего от вступления в силу такого закона пострадает малый и средний бизнес, потому как он пока не осознает риски отключения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что служба информбезопасности «Госуслуг» работала в усиленном режиме.