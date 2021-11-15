В Москве обстреляли сооснователя группы «Ногу свело!» Якомульского

В Москве сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его жену обстреляли из газового пистолета. Об этом стало известно 15 ноября.

Как пишет агентство «Москва» в своем Telegram-канале, 51-летний Якомульский и его 44-летняя жена получили химический ожог глаз и были госпитализированы.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Антон Якомульский — российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы «Муха», является одним из основателем группы «Ногу Свело!».

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