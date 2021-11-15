Экс-главу соцпитания Барабанщикова отправили под арест на два месяца

Экс-главу соцпитания Барабанщикова отправили под арест на два месяца
Барабанщиков просил домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барабанщикова.

По решению суда, он будет находиться под стражей до 9 января.

Барабанщиков просил домашний арест. Вменяемое деяние не признает, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Барабанщикова подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере (пп.а,б ч.2 ст.165 УК РФ).

Напомним, 10 ноября правоохранительные органы пришли с обысками к Алексею Барабанщикову. После обысков его задержали и поместили в следственный изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея Барабанщикова.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.

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