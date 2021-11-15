Covid-19 в мире подхватили более 253 млн человек

Коронавирус подхватили уже четверть миллиарда человек в мире. Фото: unsplash

Коронавирус подхватили уже четверть миллиарда человек в мире. Фото: unsplash

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 253 млн 871 тыс. 653 человека.

По данным SCMP на понедельник, 15 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 107 тыс. 942 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 74 тыс. 80 человек, на втором месте Индия — 34 млн 447 тыс. 536, затем идет Бразилия 21 млн 957 тыс. 967 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 109 тыс. 94 человек, умерло при этом 256 тыс. 597 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что британские эксперты заявили, что коронавирус останется в мире на долгие годы.