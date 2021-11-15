Стала известна главная естественная угроза жизни на Земле

Огор напомнил об извержении вулкана на Суматре, которое произошло 75 тысяч лет назад. Фото: unsplash

Огор напомнил об извержении вулкана на Суматре, которое произошло 75 тысяч лет назад. Фото: unsplash

Главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Об этом рассказал научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор.

Он опубликовал свой труд на эту тему под названием «Большая злая книга катастроф». Книгу цитирует издание.

Журналист напомнил, что 75 тыс. лет назад произошло извержение вулкана на острове Суматра.

Тогда огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое погибли все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана.

Облака, образовавшиеся их выброшенных вулканом пепла и газов, достигли Азии и закрыли собой солнечный свет, из-за чего над этим континентом наступила ночь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, эвакуируют в ряде муниципалитетов, потому как несколько дней назад там началось извержение вулкана.