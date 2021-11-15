Во Всеволожском районе пешеход погиб под колесами иномарки

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 13 ноября на 26 километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск».

По предварительной информации, около 21:00 34-летний водитель за рулем «Опель Корса», двигаясь вне населенного пункта в сторону деревни Колтуши, сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия. Погибшему на вид 45 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать