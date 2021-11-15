Во Всеволожском районе пешеход погиб под колесами иномарки

Во Всеволожском районе пешеход погиб под колесами иномарки
Дорожный инцидент случился 13 ноября. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 13 ноября на 26 километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск».

По предварительной информации, около 21:00 34-летний водитель за рулем «Опель Корса», двигаясь вне населенного пункта в сторону деревни Колтуши, сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия. Погибшему на вид 45 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать

авария Всеволожский район дтп


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...