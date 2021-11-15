Глава «Автодора» пообещал достроить трассу Москва — Петербург к концу 2023 года

Глава &#171;Автодора&#187; пообещал достроить трассу Москва &#8212; Петербург к концу 2023 года
Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко доложил президенту о строительстве трассы Москва - Петербург. Фото: Кремль

Глава ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что строительство скоростной трассы между Петербургом и Москвой будет завершено к концу 2023 года.

Петушенко считает, что строительство трассы между двумя российскими столицами является главным успехом «Автодора» за последние годы.

На встрече с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что более 600 километров данной трассы были введены два года назад.

«На сегодняшний день ни одного перекрестка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек (для достройки) — обход Твери», — отметил глава госкомпании.

Достроить обход Твери должны к концу 2023 года.

Он добавил, что все узкие места на трассе Москва — Петербург были расширены. Теперь по ней можно доехать за пять часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ.

автодор ВСМ Москва - Петербург скоростная трасса


 

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