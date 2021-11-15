В Луге нашли завернутое в ковер тело убитой женщины

В Луге нашли завернутое в ковер тело убитой женщины
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Лужском районе Ленинградской области нашли мертвое тело женщины. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК РФ по региону, тело потерпевшей было завернуто в ковер.

По версии следствия, вечером 12 ноября 40-летний мужчина вместе с сожительницей распивал алкоголь. В ходе ссоры мужчина нанес ножом удар в грудь женщине, в результате чего она скончалась. Спустя два дня подозреваемый завернул тело в ковер и вынес в расположенный рядом с домом сарай.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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