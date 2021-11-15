На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пилютова не смогли разъехаться две иномарки

Инцидент случился на перекрёстке проспекта Ветеранов и Пилютова. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент случился на перекрёстке проспекта Ветеранов и Пилютова. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, инцидент случился на перекрёстке проспекта Ветеранов и Пилютова. Проезжую часть не смогли поделить Renault Sandero и Hyundai Solaris.

«Сандеро и Солярис столкнулись на перекрёстке проспекта Ветеранов и Пилютова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли спасатели.

«Там же светофор иногда считает до 0 и горит красный. И не которые люди выезжают на красный», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.