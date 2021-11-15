Борис Гребенщиков поделился мнением о вакцинации от COVID-19

Борис Гребенщиков поделился мнением о вакцинации от COVID-19
Гребенщиков считает, что для тех, кто действительно хочет вылететь за границу, никакие ограничения не страшны. Фото: скриншот Instagram

Рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, как относится к вакцинации от коронавируса и ограничительным мерам.

Музыкант рассказал в беседе с «Фонтанкой», что у каждого человека есть право на свою точку зрения.

«Если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения», — считает Гребенщиков.

Сам певец живет на два города — Лондон и Северная столица, и постоянно путешествует. По его словам, для тех, кто действительно хочет вылететь за границу, никакие ограничения не страшны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в фитнес-центрах Ленобласти могут отменить систему QR-кодов.

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