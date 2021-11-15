За смертельную драку в Шушарах в колонию отправили четырех человек

Пушкинский районный суд отправил в колонию четырех мужчин, по вине которых в драке в Шушарах погиб человек.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Игоря Карахаева, Сергея Соболева, Александра Щербакова и Алексея Стафеева признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Драка произошла 10 октября прошлого года в Шушарах. Как установил суд, подвыпившие соучастники спровоцировали с пострадавшим конфликт, а после начали его избивать. Мужчине нанесли не менее 32 ударов в голову, 27 ударов по телу и девять ударов по рукам и ногам. Кроме того, они прыгнули ногами на голову потерпевшего, из-за чего мужчина погиб.

Фигуранты раскаялись. Отмечается, что Соболеву и Щербакову на тот момент не было 18 лет.

В итоге суд отправил Карахаева на 9 лет в ИК строгого режима, Стафеева — на 8,5 года в ИК строгого режима, Соболеву и Щербакову дали по 7 лет в ИК общего режима.

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