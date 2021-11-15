В Волосово и Подпорожье под Новый год переедут почти 500 жителей из аварийного дома

В Волосово и Подпорожье под Новый год переедут почти 500 жителей из аварийного дома
В Волосово и Подпорожье скоро переедут почти 500 жителей из аварийного дома. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Волосовском и Подпорожском районах ввели в эксплуатацию два дома, которые предназначаются для жителей аварийного жилья в 47-м регионе.

В декабре 2021 года начнется заселение двух новых домов в Волосово и Подпорожье. Как сообщает пресс-служба Ленобласти комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, благодаря чему ключи от новых квартир жители могут получить прямо перед Новым годом.

В Волосово новое здание, готовое к заселению, находится на зеленой улице. Там, в 71 квартире поселят 177 жителей. В Подпорожье дом находится на улице Кирова. Для переселения подготовлены 135 квартир, куда переедут 342 человека.

Новые дома оборудованы лифтовыми подъемниками. Рядом находятся парковки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский центр государственной экспертизы одобрил проект восстановления дома Басевича. Здание расположено на Большой Пушкарской улице. Бывший доходный дом будет приспособлен для Академии танца и театра Бориса Эйфмана.

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