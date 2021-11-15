Путин отменяет указ Ельцина, которым некоторые районы Карелии относятся к Крайнему Северу

Путин отменяет указ Ельцина, которым некоторые районы Карелии относятся к Крайнему Северу
Путин отменяет указ Ельцина, которым некоторые районы Карелии относятся к Крайнему Северу. Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин решил отменить указ Бориса Ельцина, по которому некоторые регионы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.

На портале правовой информации появился документ, в котором говорится, что закон о приравнивании некоторых частей Карелии к Крайнему Северу теряет свою силу с 1 января 2022 года.

«Признать утратившими силу Указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 года № 2226 «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — отмечается в документе.

Также из списка территорий были удалены Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ. Кроме того из пункта о реализации стратегии развития Арктической зоны на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь были исключены слова «Ненецкого автономного округа».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин заявил, что для эффективного развития страны требуется свобода мысли, которая, по его словам, есть в Российской Федерации. Он продолжил, что если под либерализмом понимать свободу мысли, свободу выбора и свободу поиска решения, то в России это всегда было, есть и будет.

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