Путин заявил, что в России всегда будет свобода мысли

Если либералы не будут уподобляться лакеям, то они смогут найти общий язык с "почвенниками", считает Путин. Фото: Кремль

Если либералы не будут уподобляться лакеям, то они смогут найти общий язык с "почвенниками", считает Путин. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективного развития страны требуется свобода мысли, которая, по его словам, есть в России.

Глава государства заявил об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия», — отметил Путин.

Он продолжил, что если под либерализмом понимать свободу мысли, свободу выбора и свободу поиска решения, то в России это всегда было, есть и будет.

Российский лидер также заявил, что истинный либерализм — это не желание копировать кого-то. Если либералы не будут уподобляться лакеям, то они смогут найти общий язык с «почвенниками», считает политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков рассказал, почему Путин не ревакцинировался.