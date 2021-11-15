Россия протягивает руку помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик

Россия снова демонстрирует готовность оказать гуманитарную помощь в трудные времена жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Россия Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донбассу. Это прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем профиле Twitter.

Кроме восхваления России, Пасечник раскритиковал политику Киева в отношении республик.

«Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку», — заявил глава ЛНР.

Согласно подписанному Путиным документу, в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик будет поставлена гуманитарная помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин решил отменить указ Бориса Ельцина, по которому некоторые регионы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. С 1 января новый указ вступит в силу.