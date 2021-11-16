Mercedes спровоцировал ДТП на пешеходном переходе у станции метро «Парнас»

Mercedes спровоцировал ДТП на пешеходном переходе у станции метро &#171;Парнас&#187;
ДТП рядом со станцией метро «Парнас». Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Рядом со станцией метро «Парнас» произошло серьезное ДТП, дорога усыпана осколками.

Авария случилась поздним вечером понедельника, 15 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковушки Ford и Mercedes. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель Mercedes, который проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил Ford. От удара второе авто вылетело на пешеходный переход.

В результате Ford остался без бампера и переднего правого крыла, дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе произошло ДТП с участием маршрутки. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

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