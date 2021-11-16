Дворцовый мост окрасится фиолетовым в честь Дня недоношенных детей

В честь Международного дня недоношенных детей завтра, 17 ноября, главная переправа Петербурга станет фиолетовой.

Интересная элиминация будет включена в рамках всероссийской акции «МнеНЕфиолетово». Об этом пишут «Невские новости», со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «Право на чудо».

В эту среду по всему миру состоятся мероприятия, организованные в честь Международного дня недоношенных детей.

Фиолетовый цвет, которым озарится Дворцовый мост, считается официальным цветом Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах. Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

Акция «МнеНЕфиолетово» проходит для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме преждевременных родов. Ведь никто от этого не застрахован. Поэтому каждая семья должна знать, где сможет получить поддержку в таком случае.

Ранее Gazeta.SPB.ru сообщала, что аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь.