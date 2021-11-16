Сиделка, избившая блокадницу на Народного Ополчения, отделалась штрафом

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении сиделки, которая жестоко избила 98-летнюю блокадницу в квартире на проспекте Народного Ополчения.

Женщина отпустили, засчитав время пребывания в СИЗО, а также назначили штраф в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов.

Напомним, что в феврале 2021 года петербурженка наняла сиделку для своей 98-летней тёти. Однажды вечером, в квартире на проспекте Народного Ополчения вместо того, чтобы ухаживать за пенсионеркой женщина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со старушкой набросила на последнюю. Сиделка била блокадницу кулаками по телу, голове и лицу. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы и ссадины.

Сначала фигурантке вменяли статью покушение на убийство, однако позже переквалифицировали дело на угрозу убийством. Женщина находилась в СИЗО 1 год и 4 месяца. В конечном итоге она получила лишь штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.