Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек «Барбоскиных»

Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек &#171;Барбоскиных&#187;
Мужчина заплатит два штрафа. Фото: pexels

Мужчина нарушил исключительные права на товарные знаки.

В Санкт-Петербурге оштрафовали предпринимателя за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Он заплатит 160 тысяч рублей. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что предприниматель реализовывал игрушки в виде самолетов и роботов, права на изображения которых принадлежат компании «Alpha Group Co., Ltd.». Никаких договоренностей не было, поэтому с мужчины взыскали 80 тысяч рублей.

Еще 80 тысяч предприниматель заплатит ООО «Студии анимационного кино «Мельница» за нарушение исключительного права на товарный знак № 485545 «БАРБОСКИНЫ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось об игрушках, которые могут навредить вашему ребенку.

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