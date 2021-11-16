Действие правил профилактики COVID-19 в России продлили до 2024 года

Действие правил профилактики COVID-19 в России продлили до 2024 года
Цифры "2022" в документе заменили на "2024". Фото: pexels

Роспотребнадзор продлил с 17 ноября действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года.

Соответствующий документ сегодня появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Цифры «2022» в документе заменили на «2024».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

пандемия правила профилактики коронавируса Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ненависть отрицания»: три типа антипрививочников
Елизавета II вернулась к работе после травмы спины
«Россия» стала второй среди отечественных авиакомпаний по количеству ...
Новая экотропа появится в Московском районе летом 2022 года
В России планируют создать базу геномов ста тысяч россиян
В России больных ОРВИ обяжут обследоваться на коронавирус
Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию в Москве
На Парашютной произошло ДТП с участием BMW и «КамАЗа»