Действие правил профилактики COVID-19 в России продлили до 2024 года

Роспотребнадзор продлил с 17 ноября действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года.
Соответствующий документ сегодня появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесли в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Цифры «2022» в документе заменили на «2024».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.