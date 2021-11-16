Более 32 тысяч петербуржцев привились от COVID-19 в понедельник

За понедельник вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 32 тысяч человек.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. По данным ведомства, за вчерашний день на первую прививку от COVID-19 пришли 18 992 жителя города. Они вакцинировались, в том числе, препаратом «Спутник Лайт».

Всего за 15 ноября в городских пунктах вакцинации выполнено 32 516 инъекций.

На сегодняшний день в Северной столице работает 177 прививочных пунктов. Общее число первично привитых достигло 1 908 530. Полностью цикл вакцинации закончили 2 025 384 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии в Петербурге умерло шесть детей с COVID-19. У детей, которые умерли от COVID-19, были тяжелые сопутствующие заболевания — опухоли, лейкоз, эндокринная патология.